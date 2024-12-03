В Самарской области подрядчик сорвал благоустройство у Дома молодежи

Подрядная организация из Самарской области уличена в нарушении обязательств при реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Речь идет о благоустройстве общественной территории у Дома Молодежи и кинотеатра на улице Вокзальной в селе Шентала. Об этом сообщает районная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что работы должны были быть завершены к 31 июля 2024 года. Однако подрядчик не уложился в срок.

В связи с этим в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. По итогам его рассмотрения компании был назначен штраф на сумму 76 тыс. руб.

Контракт с ИП был расторгнут. В настоящее время определен новый подрядчик.

Георгий Портнов