В Самаре прошел форум по работе бизнеса с самозанятыми

Вопросы работы с самозанятыми обсудили в Самаре на тематическом форуме, организатором которого выступил ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В мероприятии приняли участие несколько десятков компаний, которые в своей деятельности регулярно привлекают самозанятых. Для участников были организованы тематические сессии, посвященные повышению эффективности взаимодействия с этой категорией работников, а также мастер-класс от популярного бизнес-тренера.

По данным банка, на текущий момент 65% компаний работают с самозанятыми, которые зачастую выполняют разовые или проектные задачи. Наибольшее распространение самозанятость получила в сферах строительства и ремонта, транспорта и логистики, ИТ, бьюти и спорт индустрии.

Самарская область входит в десятку регионов РФ по развитию этого сегмента экономики. 267 тыс. жителей или 9% численности региона зарегистрированы как самозанятые. Число клиентов ВТБ, которые завели личный кабинет самозанятого, в 2024 году в регионе выросло в два раза по сравнению с 2023 годом.

В России активно растет число компаний и предпринимателей, работающих с самозанятыми. Если в январе 2023 года было зарегистрировано 6,7 млн плательщиков налога на профессиональный доход, то к октябрю 2024 года их число выросло до 11,1 млн или в полтора раза.

Евгений Чернов