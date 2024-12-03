На Дону жертвами пьянства за рулем стали 120 человек в этом году

С начала 2024 года в Ростовской области по вине находившихся в состоянии опьянения водителей погибли 120 человек, сообщается на сайте донского правительства со ссылкой на заявление первого заместителя министра транспорта Ростовской области Инны Володиной.

Кроме того, в регионе произошел рост на 60% количества ДТП, совершенных пьяными водителями, а также теми, кто управлял машинами, не имея прав.

Вместе с тем отмечается, что по итогам 11 месяцев текущего года произошло снижение общего количества погибших на дорогах на 2,2%, а раненых – на 44%.

По данным Инны Володиной, порядка 90% всех дорожно-транспортных происшествий на территории региона произошли по вине водителей, допустивших нарушение ПДД.

«Сегодня на территории региона практически не происходит аварий, вызванных плохими дорожными условиями. Но, при этом мы наблюдаем рост количества тех, кто сознательно пренебрегает правилами дорожного движения, создавая угрозы для жизни других автолюбителей и пешеходов», - сказала заместитель министра.

Вадим Водолазов