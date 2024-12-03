Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе задержали сотрудницу банка по факту хищения 300 тысяч рублей

В Уфе задержали 26-летнюю сотрудницу банка по подозрению в хищении свыше 300 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительной версии, подозреваемая уговорила 26-летнего знакомого оформить кредитную карту под предлогом повышения рейтинга отделения. Получив доступ к онлайн-банку клиента, она оформила на его имя кредит, затем вывела более 300 тыс. руб. с дебетовой карты. В течение года она вносила минимальные платежи по кредиту, но через полгода знакомый получил уведомление о задолженности.

Подозреваемая пыталась убедить его в ошибке банка, но в итоге он обратился в полицию. Сотрудница банка признала вину.

Венера Хисамова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...