В Уфе задержали сотрудницу банка по факту хищения 300 тысяч рублей

В Уфе задержали 26-летнюю сотрудницу банка по подозрению в хищении свыше 300 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительной версии, подозреваемая уговорила 26-летнего знакомого оформить кредитную карту под предлогом повышения рейтинга отделения. Получив доступ к онлайн-банку клиента, она оформила на его имя кредит, затем вывела более 300 тыс. руб. с дебетовой карты. В течение года она вносила минимальные платежи по кредиту, но через полгода знакомый получил уведомление о задолженности.

Подозреваемая пыталась убедить его в ошибке банка, но в итоге он обратился в полицию. Сотрудница банка признала вину.

Венера Хисамова