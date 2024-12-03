В Орске суд вынес приговор местному жителю, виновному в смерти потерпевшего

Суд признал жителя Орска виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в июне подсудимый был у кафе-бара на ул. Мира. «В ходе внезапно возникшего конфликта и завязавшейся драки» он нанес несколько ударов кулаком по голове своему оппоненту. Мужчина упал и ударился головой об асфальт. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.

Руфия Кутляева