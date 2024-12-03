Школьников в Стерлитамаке подозревают в ложном сообщении о теракте

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. Подозреваемыми являются двое 14-летних подростков, один из которых позвонил в полицию и заявил о заложенном в школе опасном предмете.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов с собаками кинологической службы. После тщательного обследования здания и территории опасных предметов не обнаружили. Выяснилось, что сообщение было ложным.

В ходе расследования установили, что подозреваемые — школьники из благополучных семей, ранее не состоявшие на учете в органах по делам несовершеннолетних. Оказалось, что во время перемены школьники взяли телефон своей одноклассницы и решили позвонить в службу 112: оператора они попросили разблокировать телефон. Оператор отказалась помочь, после чего один из подростков предложил пошутить о теракте.

Майя Иванова