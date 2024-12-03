Ярославца обвинили в призыве взорвать Керченский мост и Курскую АЭС
В Ярославле заключили под стражу 58-летнего местного жителя, который обвиняется в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе областного Управления ФСБ.
Фото: Пресс-служба УФСБ по Ярославской области
По версии ведомства, ярославец в интернете призывал к подрыву Керченского моста и Курской атомной электростанции. Кроме того, он публично оправдывал террористическую деятельность. Местного жителя задержали сотрудники органов безопасности и Росгвардии.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). Сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на сбор доказательство по уголовному делу.