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Ярославца обвинили в призыве взорвать Керченский мост и Курскую АЭС

В Ярославле заключили под стражу 58-летнего местного жителя, который обвиняется в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе областного Управления ФСБ.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Ярославской области

Фото: Пресс-служба УФСБ по Ярославской области

По версии ведомства, ярославец в интернете призывал к подрыву Керченского моста и Курской атомной электростанции. Кроме того, он публично оправдывал террористическую деятельность. Местного жителя задержали сотрудники органов безопасности и Росгвардии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). Сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на сбор доказательство по уголовному делу.

Алла Чижова

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