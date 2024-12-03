Мэра Челябинска назначили заместителем губернатора на общественных началах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил мэра регионального центра Алексея Лошкина своим заместителем на общественных началах. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Алексей Лошкин был объявлен главой Челябинска 19 ноября на заседании городской думы. За него проголосовали 30 из 32 присутствующих депутатов, двое — «против». Исполнял обязанности мэра регионального центра господин Лошкин с 22 октября. Ранее занимал должность председателя контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Предыдущий мэр Наталья Котова в сентябре стала сенатором от региона по решению губернатора.

Виталина Ярховска