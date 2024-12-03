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Пивзавод «Южная Заря 1974» до конца года может сменить владельца

Пивоваренный завод «Южная заря 1974» в Ростове до конца года может перейти к новому владельцу, сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, нынешний собственник ростовского завода пивоваренная компания Carlsberg Group (Дания) договорилась с частными инвесторами о продаже российского бизнеса, при этом сделка уже согласована с правительством РФ. Источники издания говорят, что одним из инвесторов является президент «Балтики» Таймураз Боллоев.

«Балтика» основана в 1990 г., к настоящему моменту на 100% принадлежит датскому холдингу Carlsberg Group. Ее производственные мощности представлены восемью заводами, одним из которых является «Южная заря 1974» в Ростове.

В марте 2022 года Carlsberg приняла решение об уходе из России.

Вадим Водолазов

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