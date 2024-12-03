Красноармейский район преобразуют в муниципальный округ

Собрание депутатов инициировало преобразование Красноармейского района в муниципальный округ. Планируется объединить 15 сельских поселений и упразднить их представительные органы. Соответствующее решение опубликовано на сайте районной администрации.

В процессе преобразования района в округ планируется объединить Алабугское, Баландинское, Березовское, Бродокалмакское, Дубровское, Канашевское, Козыревское, Лазурненское, Луговское, Миасское, Озерное, Русско-Теченское, Сугоякское, Теренкульское, Шумовское поселения. Сельские советы депутатов должны провести публичные слушания и узнать, согласны ли жители с изменением территориального деления.

В этом году три района Челябинской области — Саткинский, Пластовский и Нязепетровский — получили статус округов. Ранее преобразование произошло также в Коркинском районе. В октябре губернатор Челябинской области Алексей Текслер на областном совещании с представителями правительства и главами муниципальных образований озвучил планы о внесении подобных изменений в Ашинском, Кусинском, Еманжелинском и Увельском районах. В конце ноября стало известно, что Чебаркульский район преобразуют в муниципальный округ.