Ульяновское УФАС выдало предупреждение регоператору в сфере обращения с ТКО

Ульяновское УФАС России, проанализировав типовые договоры, которые размещены на официальном сайте регионального оператора в сфере обращения с ТКО ООО «УК Экостандарт», выдала обществу предупреждение. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство установило, что подобные договоры могут привести к навязыванию невыгодных условий для представителей предпринимательского сообщества и граждан.

Срок исполнения предупреждения установлен в течение 30 дней с момента его получения. В случае неисполнения ФАС возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Алексей Алексеев