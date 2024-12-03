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В Бугульминском районе возбуждено дело по факту поджога с ущербом 2,8 млн рублей

В Бугульминском районе Татарстана возбуждено уголовное дело по факту поджога жилого дома в селе Малая Бугульма, в результате которого был причинен ущерб на сумму 2,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По данным ведомства, 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелез через калитку на территорию дома своей бывшей сожительницы. Убедившись, что в доме никого нет, он позвонил ей, и в ходе разговора возник конфликт. Разозлившись, мужчина поджег шторы и диван. После этого он уехал на такси, оставив дом с огнем. В результате пожара дом и все находящееся в нем имущество были уничтожены.

Мужчина признал свою вину в полном объеме. По данному делу возбуждено уголовное дело по статье о умышленном уничтожении имущества путем поджога, что может повлечь наказание в виде лишения свободы до 5 лет или принудительных работ.

Анар Зейналов

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