Правительство РФ направило дополнительные 354 млн для завершения работ на ЕКАДе

На досрочное завершение работ по расширению I пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) Правительство РФ направило дополнительные 354,2 млн руб., сообщили в правительстве Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На досрочное завершение работ на участке ЕКАДа Правительство РФ выделило 354,2 млн рублей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На досрочное завершение работ на участке ЕКАДа Правительство РФ выделило 354,2 млн рублей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как отметила замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая, дополнительные деньги будут направлены на ввод в эксплуатацию второй очереди ЕКАД - на участке от Пермского тракта до подъезда к пос. Медному.

В правительстве региона подчеркнули, что этот участок ЕКАДа протяженностью 9 км расширили с четырех до шести полос движения с разделением встречных потоков. Здесь установили искусственное освещение, парапетное ограждение и оборудовали площадку отдыха для водителей.

Всего в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» Правительство РФ выделило около 3 млрд руб. девяти субъектам. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Анастасия Таначева