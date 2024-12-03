В Ярославле подросток стал фигурантом уголовного дела из-за порчи автобуса

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» по факту повреждения поручней сидений в автобусе. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стартранс в Ярославской области Фото: Стартранс в Ярославской области

Сообщение о порче поручней поступило в полицию. Ущерб составил 12 тыс. руб. Как ранее рассказывал представитель перевозчика «Стартранс», инцидент произошел в автобусе маршрута №4. Полиция установила 16-летнего подростка. Тот признал вину и объяснил, что действия совершал без какой-либо причины. Максимальное наказание по статье «Вандализм» — лишение свободы до 3 лет.

Алла Чижова