Жительница Самары пожаловалась Владимиру Путину на яму во дворе дома
Жительница дома №285 на улице Советской Армии в Самаре обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Она рассказала о том, что во дворе здания коммунальная служба еще в январе 2024 года вырыла яму для проведения работ, но до сих пор не закопала ее. Об этом сообщили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В диспетчерской службе ресурсоснабжающей организации жителям сообщили, что работы не были завершены, поэтому яму не зарыли. По информации активистов, дом стоит у оврага, и местные жители боятся за целостность фундамента здания. Также яма находится посреди дороги и ограничивает доступ на территорию транспорту аварийных служб. А жильцы дома (в здании проживает 200 человек) вынуждены обходить яму по газону. Общественники попросили местную администрацию ускорить решение вопроса.
В ресурсоснабжающей организации отметили, что работы на теплосети были проведены в конце сентября, а 28 ноября выполнена обратная засыпка. На следующий день подрядная организация восстановила асфальт на участке.