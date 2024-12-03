Жительница Самары пожаловалась Владимиру Путину на яму во дворе дома

Жительница дома №285 на улице Советской Армии в Самаре обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Она рассказала о том, что во дворе здания коммунальная служба еще в январе 2024 года вырыла яму для проведения работ, но до сих пор не закопала ее. Об этом сообщили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В диспетчерской службе ресурсоснабжающей организации жителям сообщили, что работы не были завершены, поэтому яму не зарыли. По информации активистов, дом стоит у оврага, и местные жители боятся за целостность фундамента здания. Также яма находится посреди дороги и ограничивает доступ на территорию транспорту аварийных служб. А жильцы дома (в здании проживает 200 человек) вынуждены обходить яму по газону. Общественники попросили местную администрацию ускорить решение вопроса.

В ресурсоснабжающей организации отметили, что работы на теплосети были проведены в конце сентября, а 28 ноября выполнена обратная засыпка. На следующий день подрядная организация восстановила асфальт на участке.

Георгий Портнов