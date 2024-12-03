Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамваи не будут ходить в Ленинский район Челябинска еще полмесяца

В Челябинске продлен срок капитального ремонта трамвайных путей на проспекте Ленина и улице Рождественского. Трамваи не будут ходить в Ленинский района как минимум до 15 декабря. Соответствующее распоряжение заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова от 2 декабря опубликовано на официальном сайте мэрии 3 декабря.

Согласно документу, действовавшее до 23 часов 30 ноября ограничение движения транспорта по улице Рождественского, а также прекращение движения трамваев по проспекту Ленина, улицам Рождественского и улице Горького продлевается до 23 часов 15 декабря.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», движением трамваев в Ленинский и Тракторозаводский районы в связи с капитальным ремонтом путей было закрыто в начале августа. 26 ноября госучреждение «Организатор перевозок Челябинской области» объявило о запуске электротранспорта на ЧТЗ. В том числе на маршрут вернулся трамвай №15. В диспетчерской ООО «Челябинский городской электрический транспорт» уточнили, что сейчас улица Горького открыта для электротранспорта. Продление ограничений еще на полмесяца касается только Ленинского района.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...