Трамваи не будут ходить в Ленинский район Челябинска еще полмесяца

В Челябинске продлен срок капитального ремонта трамвайных путей на проспекте Ленина и улице Рождественского. Трамваи не будут ходить в Ленинский района как минимум до 15 декабря. Соответствующее распоряжение заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова от 2 декабря опубликовано на официальном сайте мэрии 3 декабря.

Согласно документу, действовавшее до 23 часов 30 ноября ограничение движения транспорта по улице Рождественского, а также прекращение движения трамваев по проспекту Ленина, улицам Рождественского и улице Горького продлевается до 23 часов 15 декабря.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», движением трамваев в Ленинский и Тракторозаводский районы в связи с капитальным ремонтом путей было закрыто в начале августа. 26 ноября госучреждение «Организатор перевозок Челябинской области» объявило о запуске электротранспорта на ЧТЗ. В том числе на маршрут вернулся трамвай №15. В диспетчерской ООО «Челябинский городской электрический транспорт» уточнили, что сейчас улица Горького открыта для электротранспорта. Продление ограничений еще на полмесяца касается только Ленинского района.