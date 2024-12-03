Мэрия Ярославля даст жителям деньги на замену контейнерных площадок

Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля объявил о приеме заявок на получение субсидии для замены контейнерных площадок городе на типовые. Объявление об этом размещено на сайте мэрии 2 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контенерная площадка для центра Ярославля

Фото: мэрия Ярославля Контенерная площадка для центра Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Субсидию могут получить управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, а также юрлица, у которых есть места сбора твердых коммунальных отходов. Субсидия выделяется с целью приведения контейнерных площадок «в соответствие единому внешнему облику, утвержденному постановлением мэрии города Ярославля».

Заявки будут принимать с 6 по 13 декабря. Требования к внешнему облику контейнерных площадок были утверждены в 2023 году постановлением мэрии № 615. В нем предусмотрено три типа площадок, один из них — для зоны ЮНЕСКО в Кировском районе.

Ранее мэрия выделяла аналогичные субсидии именно для замены площадок в зоне ЮНЕСКО. Теперь их могут получить и жители остальных домов. В бюджете Ярославля на 2024 год на эти цели выделено 7,2 млн руб.

«Стоимость работ по замене контейнерных площадок зависит от размера площадки и установленного количества контейнеров, понесенные затраты возмещаются в полном объеме»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в департаменте городского хозяйства мэрии.

Антон Голицын