Программу развития социальной инфраструктуры Уфы разработают за 11,5 млн рублей

Управление образования администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на разработку программы комплексного развития социальной инфраструктуры на 2025–2035 годы с ГАУ «Научно исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» (Институт генплана Москвы), сообщается на сайте госзакупок. Учреждение предложило исполнить контракт начальной ценой 12,1 млн руб. за 11,5 млн руб. (дисконт — около 5%). В закупке участвовали еще десять компаний, предлагавших исполнить контракт по цене от 6,9 млн руб. до 11,45 млн руб.

Программа должна быть разработана до конца 2025 года. Паспорт должен содержать целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, описание запланированных инвестиционных проектов по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, срок и этапы реализации программы, объемы и источники финансирования программы, ожидаемые результаты реализации программы.

ГАУ «Институт генплана Москвы», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 1992 года. Учредителем является Москомархитектура. В этом году Институт заключил 250 контрактов на общую сумму 429,38 млн руб.

Майя Иванова