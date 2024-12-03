Почти 46 тыс. новогодних деревьев отправлено из Челябинской области в Казахстан

С 1 октября по 30 ноября из Челябинской области в Казахстан экспортировали почти 46 тыс. новогодних сосен. Об этом сообщает Уральское управление Россельхознадзора, которое контролирует перемещение деревьев через границу.

В ноябре в Казахстан было отправлено более 22 тыс. сосен, выращенных в Челябинской области. «Именно сосна в виду своей неприхотливости и способности к долгому хранению является единственным востребованным хвойным деревом в канун новогодних праздников»,—отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.

В связи с тем, что на всей территории Челябинской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса, все сосны перед экспортом проходят предварительный фитосанитарный контроль. Только после получения лабораторного подтверждения чистоты деревьев Россельхознадзор выдает сертификаты и разрешает отправку за границу.