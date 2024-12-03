В Угличе сотрудники молодежного центра уволились из-за низких зарплат

В Угличе из муниципального молодежного центра «Солнечный» уволились девять сотрудников, включая директора Анну Железнову. Об этом сотрудники сообщили в социальных сетях. Как пояснили уволившиеся, причиной стало недовольство заработной платой, а также разногласия и личный конфликт с учредителем, обе проблемы «плотно связаны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как написала Анна Железнова на своей странице ВКонтакте, из-за низкого уровня зарплат в центре существовал ряд вакансий. Обязанности были разделены между работающими сотрудниками. Директор настаивала на том, чтобы работающие сотрудники получали деньги, выделенные на вакантные ставки.

«К сожалению, средств на такие выплаты по 0,5 ставки для нас не нашлось. Хотя эти средства, повторюсь, были заложены в вакансии Центра и по сути, должны быть запланированы в бюджет. Вопрос составлял 70-80 тысяч в месяц на всех уволившихся сотрудников»,— написала Анна Железнова.

В результате разногласий директор решила уволиться, ее примеру последовали еще 8 сотрудников центра. В социальных сетях жители Угличского района выразили поддержку уволившимся. Одна из жительниц написала обращение в Telegram-канале губернатора Михаила Евраева. В ответ администрация Угличского района сообщила, что муниципальный центр работает «в штатном режиме».

«В учреждении — более 40 сотрудников, желание уволиться изъявили лишь 8 человек, сославшись на низкую заработную плату»,— сообщили в администрации Угличского района.

По данным администрации, зарплаты специалистов центра составляют от 30 до 40 тыс. руб., по данным бывшего директора — от 22 до 29 тыс. руб. По словам Анны Железновой, на такие деньги можно только «хоть как-то держаться на плаву». В администрации надеются, что место уволившихся займут «сильные и честные профессионалы, живущие интересами отрасли».

Анна Железнова руководила молодежным центром с 2004 года. Согласно данным kartoteka.ru, учредителем МУ «МЦ "Солнечный" УМР» является Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Угличского района.

Алла Чижова