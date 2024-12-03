В Самарской области возбудили уголовное дело по факту получения учеником травмы в школе
Следственный отдел по Новокуйбышевску возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, учащийся школы в Волжском районе получил травму лица, находясь в учебном заведении. По озвученным сведениям, травму ему мог причинить другой ученик.
В управлении отмечают, что в ходе расследования установят все обстоятельства и причины случившегося. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации.