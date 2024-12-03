В Самарской области возбудили уголовное дело по факту получения учеником травмы в школе

Следственный отдел по Новокуйбышевску возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, учащийся школы в Волжском районе получил травму лица, находясь в учебном заведении. По озвученным сведениям, травму ему мог причинить другой ученик.

В управлении отмечают, что в ходе расследования установят все обстоятельства и причины случившегося. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации.

Руфия Кутляева