В Ярославле начался ремонт бассейна «Лазурный»
В Ярославле закончилась подготовка к ремонту бассейна «Лазурный» и стартовали работы. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.
Ремонт бассейна
Фото: мэрия Ярославля
«Сейчас рабочие снимают плитку в помещениях и коридорах, а также в чаше бассейна и на фасаде здания. В планах изменение параметров малых чаш, перепланировка входной группы, включая холл, раздевалку, буфет, новые лестницы, перепланировка административно-бытовых и производственных помещений, усиление конструкций чаши бассейна»,— написал господин Молчанов.
Ремонт бассейна
Фото: мэрия Ярославля
Ремонт планируют завершить в конце 2025 года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что их выполнит группа компаний «ЕКС». Цена контракта превышает 1 млрд руб. Напомним, здание 1979 года постройки в настоящее время не отвечает действующим требованиям.