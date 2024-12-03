В Ярославле начался ремонт бассейна «Лазурный»

В Ярославле закончилась подготовка к ремонту бассейна «Лазурный» и стартовали работы. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

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Фото: мэрия Ярославля Ремонт бассейна

Фото: мэрия Ярославля

«Сейчас рабочие снимают плитку в помещениях и коридорах, а также в чаше бассейна и на фасаде здания. В планах изменение параметров малых чаш, перепланировка входной группы, включая холл, раздевалку, буфет, новые лестницы, перепланировка административно-бытовых и производственных помещений, усиление конструкций чаши бассейна»,— написал господин Молчанов.

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Фото: мэрия Ярославля Ремонт бассейна

Фото: мэрия Ярославля

Ремонт планируют завершить в конце 2025 года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что их выполнит группа компаний «ЕКС». Цена контракта превышает 1 млрд руб. Напомним, здание 1979 года постройки в настоящее время не отвечает действующим требованиям.

Алла Чижова