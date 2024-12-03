В Саратове власти отдали полмиллиона рублей за мех для фестиваля чемпионов

Государственное учреждение Саратовской области приобрело меховые украшения на сумму 557 тыс. руб. для фестиваля чемпионов, который состоится 20 декабря. Извещение разместили на ЕИС «Закупки».

Управление спортивными мероприятиями потребовало 500 брендированных сувениров, которые должны быть доставлены до 19 декабря к стадиону «Локомотив» на улице Аткарская, 29. Эти украшения будут вручены участникам и гостям фестиваля.

Фестиваль чемпионов относится к играм Всероссийской ассоциации физической культуры и спорта (ВАФК) ГТО. Ранее сообщалось, что на стадионе «Локомотив» 23 ноября завершился региональный этап соревнований, после которого была сформирована команда для участия в всероссийском фестивале чемпионов «Игры ГТО».

Никита Маркелов