Суд не разрешил оплачивать работу подрядчика по очистке реки Миасс в Челябинске

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал государственному казенному учреждению «Центр экологического мониторинга Челябинской области» в отмене обеспечительных мер по делу о признании недействительным контракта на очистку реки Миасс. Заказчик не сможет оплатить подрядчику — ООО «Баромембранная технология-сервис» (Владимир) выполненные в этом году работы первого этапа на сумму 569,1 млн руб. Информация о принятом судебном акте опубликован в картотеке арбитражных дел.

Оспариваемые обеспечительные меры были приняты судом в мае по ходатайству прокуратуры Челябинской области, которая направила иск с требованием признать недействительным государственный контракт на выполнение работ по восстановлению и экологической реабилитации реки Миасс в Челябинске, заключенного между Центром экологического мониторинга и компанией «Баромембранная технология-сервис» в декабре 2023 года на сумму 3,4 млрд руб. Суд запретил заказчику и министерству финансов региона производить оплату по контракту. Кроме того, на месяц была приостановлена работа подрядчика по очистке реки. В сентябре арбитражный суд региона отказал прокуратуре в признании контракта недействительным. Но надзорное ведомство обжаловало это решение.

Центр экологического мониторинга обосновал необходимость отмены обеспечительным мер тем, что подходит срок сдачи первого этапа работ подрядчиком и, как следствие, их оплаты заказчиком. По данным сайта госзакупок, расчеты должны состояться с 25 по 31 декабря. «В случае неоплаты выполненных работ и взыскания денег в судебном порядке, из областного бюджета потребуется значительное финансирование на возмещение судебных расходов, в том числе штрафных санкций»,— говорится в материалах дела.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены запрета на оплату по госконтракту до вступления решения суда в силу.

Юлия Гарипова