Из Саратова запустят дополнительные рейсы в Санкт-Петербург

В Саратовском аэропорту «Гагарин» откроются дополнительные рейсы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба аэропорта. Авиакомпании «Икар» и Nordwind начали продажу билетов на эти маршруты для пассажиров Саратова.

Рейсы будут выполняться с декабря по январь на самолётах Эмбраер Е-190 вместимостью 110 человек. Вылеты из Саратова в Санкт-Петербург запланированы на 27 и 30 декабря, а также 7 и 9 января 2025 года. Прибывание в Пулково будет в 6:00 по местному времени.

Из Санкт-Петербурга в Саратов рейсы будут выполняться с 26 и 29 декабря, а также 6 и 8 января 2025 года. Вылеты из Пулково запланированы на 23:50, прибытие в «Гагарин» — в 3:00 по местному времени.

Пассажиры могут уточнить расписание полетов на официальном сайте аэропорта «Гагарин». Стоимость билетов и условия перевозки доступны на сайтах авиакомпаний.

Никита Маркелов