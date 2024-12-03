В Уфе проверяют информацию о конфликте между учителем и школьницей

Прокуратура Калининского района проводит проверку информации о травмировании ученицы 8 класса в школе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что педагог применяла недопустимые методы воспитания к школьнице.

Надзорное ведомство оценит безопасность пребывания детей в школе, оценит действия должностных лиц и при наличии оснований решит вопрос «о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования», отмечается в релизе.

Как сообщал Telegram-канал Baza, в уфимской школе учительница обиделась на смех ученицы и якобы кинула ей в лицо учебник. В больнице школьнице диагностировали ушиб нижней челюсти, ссадину слизистой нижней губы и травматический ушиб зубов. По данным издания, педагог признала, что был конфликт, но отрицает, что кидала учебник. По словам, учительницы, она дала ученице книгу, и та вышла из класса без травм.

Майя Иванова