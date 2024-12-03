Послание главы Башкирии к депутатам назначено на 12 декабря

Глава Башкирии Радий Хабиров 12 декабря обратится к депутатам Курултая, сообщает пресс-служба парламента. В пресс-релизе говорится, что господин Хабиров обозначит ключевые направления развития на 2025 год, «подчеркнет актуальные вызовы и первоочередные задачи, стоящие перед всеми уровнями управления республикой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Башкирии Фото: пресс-служба главы Башкирии

«Основные тезисы послания станут основой для деятельности парламента в 2025 году и будут служить ориентирами при разработке законопроектов»,— цитирует пресс-служба Курултая спикера Константина Толкачева.

Обязанность регионального главы выступать с посланием к госсобранию и представлять ежегодные отчеты о деятельности правительства прописана в конституции Башкирии.

Идэль Гумеров