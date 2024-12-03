Баскетбольный клуб «Самара» расстался с тремя игроками из США

Американские игроки Брендан Адамс, Ронни Харрэлл и Насир Брукс покидают «Самару». Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба, выступающего в Единой лиге ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контракты с игроками расторгнуты по взаимной договоренности сторон. Причиной стал меняющаяся экономическая ситуация, уточнили в клубе.

Глава региона Вячеслав Федорищев ранее сообщил, что «команду покинул один из спонсоров, который зарабатывает миллиарды рублей на национальном состоянии, ушли и "дорожники", и "строители", попавшие под уголовные дела». Спонсорская помощь БК «Самара» в сезоне-2023/2024 составила 209 млн руб. Средства в бюджет баскетбольного клуба поступали от подрядчиков областного минтранса ООО «СамараТрансСтрой» и АО «БСК СПБ», строительной компании АО «ВТС-9» и ПАО «Самараэнерго», основанного бизнесменом Владимиром Аветисяном и занимающегося покупкой электроэнергии на оптовом рынке и ее поставкой на розничный рынок Самарской области.

Андрей Сазонов