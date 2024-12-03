Депутаты продлили полномочия МУГИСО по неразграниченным землям Екатеринбурга

Полномочия министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) по распоряжению неразграниченными земельными участками Екатеринбурга продлили до 2027 года включительно. Соответствующий законопроект в третьем чтении поддержали все 46 депутатов заксобрания региона, присутствующие на заседании.

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Заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом области Алексей Кузнецов отметил, что ведомство осуществляет полномочия по предоставлению земельных участков совместно с администрацией Екатеринбурга. «Все решения принимаются на совместной комиссии, все решения, приказы и договоры ежемесячно передаются в администрацию Екатеринбурга для наполнения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»,— сказал он.

Господин Кузнецов добавил, что министерство отслеживает утверждаемую градостроительную документацию и при, наличии в ней потенциальных вариантов невозможности предоставления участков, указывает на них.

предоставляет земельные участки для осуществления деятельности по производству импортозамещающей продукции. «В Екатеринбурге предоставлено порядка 20 га земли для производства летательных, космических аппаратов, оборудования для добычи полезных ископаемых»,— пояснил он.

Напомним, заксобарние одобрило передачу полномочий по распоряжению неразграниченными земельными участками от городской администрации к министерству в ноябре 2014 года. В МУГИСО отмечали, что основным фактором принятия закона стала очередь на получение земельных участков, в которой стояли тысячи жителей Екатеринбурга. По данным ведомства, требовалось увеличить темпы по предоставлению земельных участков льготникам, чтобы они не ждали «больше 100 лет».

Василий Алексеев