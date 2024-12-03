Госучреждение судится с перевозчиком маршрута №10к из-за срыва контракта

ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» подал иск к ООО «Никита Кожемяка», обслуживающему маршрут №10к «ЧМК — ТРК Родник» в региональном центре. Подрядчик не справляется со своими обязанности, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Урбанист Михаил Попов в понедельник, 2 декабря, осветил ситуацию с автобусом №10к. Как он отметил в личном telegram-канале, в воскресенье на рейс вышли две единицы транспорта вместо обычных 13. Это спровоцировало опоздания горожан на работу и учебу. По данным господина Попова, перевозчику не доставили автобусы для обслуживания маршрута №56а, и тот перевел часть транспорта с маршрута №10к на другой рейс. Челябинцев не проинформировали об изменении количества автобусов, чтобы они смогли заранее запланировать новый маршрут. Ситуацию Михаил Попов назвал «полным фиаско».

Вскоре отреагировали власти региона. Как объяснили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт», перевозчик не может на данный момент выполнять обязательства по контракту в полном объеме из-за необходимости оплачивать лизинг транспорта, кадрового дефицита и снижения цены договора при проведении конкурса. К тому же прошлой зимой, когда «Никита Кожемяка» приступил к работе, завод-изготовитель не смог вовремя доставить автобусы. В итоге 1 декабря вместо необходимых 16 машин перевозчик выпустил на линию не более четырех.

В связи со сложившейся ситуацией к перевозчику подан иск в арбитражный суд Челябинской области, будут начислены штрафы. При этом государственный контракт не расторгается до вынесения решения суда. Как указано в картотеке арбитражных дел, 18 ноября ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» выдвинул требования к ООО «Никита Кожемяка». С подрядчика хотят взыскать 18,2 млн руб. Заявление принято, ближайшее заседание состоится 14 января 2025 года.

Для минимизации дискомфорта пассажиров усилена работа на маршруте №10 «ЧМК — Парк Гагарина», работающем по нерегулируемому тарифу: с 15 до 25 транспортных средств (интервал движения в час-пик до 10 минут). Мониторинг пассажиропотока на этом рейсе будет продолжен в ежедневном режиме.

Виталина Ярховска