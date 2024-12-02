Ульяновская область вошла в топ-15 регионов РФ по динамике инвестиций в основной капитал

По итогам девяти месяцев 2024 года Ульяновская область вышла на 12 место в рейтинге регионов России по динамике инвестиций в основной капитал. Информацию по приросту инвестиций в основной капитал по регионам России разместило агентство РИА «Рейтинг».

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Объем инвестиций в основной капитал в Ульяновской области составил за девять месяцев 81,1 млрд руб. и увеличился на 27,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютной величине на душу населения трудоспособного возраста региона он составил 124,1 тыс. руб. Самарская область по этому показателю находится на 65 месте (1,2%; 176,4 тыс. руб.), Оренбургская область — на 40 месте (13,5%; 209,9 тыс. руб.), соседний Татарстан — на 59 месте (2,1%; 368,2 тыс. руб.).

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области, по итогам девяти месяцев по приросту инвестиций в основной капитал регион вышел на первое место в ПФО, при этом показатель прироста оказался выше среднероссийского почти на 19%.

В правительстве региона отмечают, что рост инвестиций продолжится: в октябре возобновил работу Ульяновский станкостроительный завод, открыт второй корпус завода «Халтек», до конца года ожидается запуск завода «Русатом Ветролопасти». Общий объем инвестиций к концу года, как ожидается, должен увеличиться еще на 19 млрд руб.

В настоящее время в портфеле Ульяновской области находится 102 инвестпроекта, привлекающие в регион почти 113 млрд руб., в активной стадии реализации в период до 2026 года — более 35 проектов с суммарным объемом инвестиций в 50 млрд руб., отмечает пресс-служба.

Андрей Васильев, Ульяновск