Строительством моста Саратов-Энгельс займется компания из Чечни за 90 млрд

Нижне-Волжское управление Росавтодора определило подрядчика, который займется возведением нового 15-метрового моста Саратов-Энгельс через Волгу. Контракт стоимостью более 90,9 млрд руб. заключен с АО «Бамтоннельстрой-Мост» из Чеченской Республики, указано на портале «ЕИС Закупки».

По данным Rusprofile, АО «БТС-Мост» зарегистрировано в Грозном в 2002 году. С апреля 2020 года предприятием руководит Александр Попов. Компания специализируется на строительстве мостов и тоннелей. По итогам 2023 года выручка компании составила 20 млрд руб., чистая прибыль - 660 млн руб.

Согласно документации, мост возведут на южном обходе Саратова - в 6 км ниже по течению от железнодорожного моста. Со стороны областного центра переход будет пролегать через овраг в с. Хмелевка, со стороны Энгельса - через СТ «Авангард». В контракте указано, что к работам требуется приступить не раньше весны 2025 года. Срок сдачи объекта планируется в 2027 году.

Нина Шевченко