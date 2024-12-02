Страховщикам не покрыли ущерба

«Ингосстрах» не смог взыскать компенсацию за выплату страховки Райффайзенбанку после кражи денег из банкомата в Уфе. В 2021 году бывший инкассатор Константин Хлобыстов, зная принцип работы банкоматов, в одном из торговых центров Уфы вытащил из банкомата Райффайзенбанка более 12 млн руб. Позднее суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. «Ингосстрах» выплатил пострадавшей стороне компенсацию в размере суммы иска, а после выставил счет Сбербанку, который по договору с Райффайзенбанком обслуживал банкоматы. По данным истца, сотрудники ответчика должны были поменять пароли в банкоматах после увольнения инкассаторов, которым они были известны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Две инстанции арбитражного суда пришли к выводу, что истец не доказал вину ответчика.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы «Ингосстраха» на решение арбитражного суда Москвы по иску к Сбербанку. Страховая компания просила суд взыскать с банка 12,3 млн руб. Эту сумму истец ранее выплатил Райффайзенбанку, у которого был договор со Сбербанком на обслуживание банкоматов, в качестве страхового возмещения по итогам кражи.

В апреле 2021 года бывший инкассатор, житель Благовещенска (около 50 км от Уфы) Константин Хлобыстов, надев свою униформу, зашел в бизнес-центр на улице Менделеева в Уфе и забрал из банкомата Райффайзенбанка более 12 млн руб. На видеозаписи с камер наблюдения, показанных в эфире программы «Вести», видно, как он быстрым шагом с сумкой в руках заходит в здание, а затем открывает переднюю часть банкомата, чтобы достать кассеты с наличными. Сложив деньги в сумку, он также стремительно удаляется с места преступления.

На розыск подозреваемого ушло около полугода. В ноябре Константина Хлобыстова задержали в Сочи. В мае 2022 года Кировский районный суд Уфы признал его виновным в краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. руб. Подсудимый признал вину и возместил 200 тыс. руб. ущерба. Спустя четыре месяца Верховный суд Башкирии частично пересмотрел приговор, исключив из него штраф в связи с «тяжелым материальным положением семьи» подсудимого.

Большую часть похищенных денег, по данным «Ъ-Уфа», найти не удалось. «Недалеко от его места жительства в Благовещенске есть лесок. Он водил полицейских по нему, мол, там деньги закопал, но ничего не нашли»,— сообщил собеседник, знакомый с ситуацией.

Как следует из приговора Кировского райсуда, в служебные обязанности Константина Хлобыстова входила в том числе замена кодовых комбинаций для банкоматов.

Таксист, который подвозил осужденного после совершения преступления, рассказал в суде, что помог ему загрузить сумку в багажник. По дороге пассажир рассказал, что его сократили с работы и «не берут на работу инкассатором». Конечной точкой маршрута был Благовещенск.

В арбитражном суде представитель «Ингосстраха» заявлял, что за техническое обслуживание банкоматов Райффайзенбанка с 2015 года отвечал Сбербанк в соответствии с договором между ними. По его условиям, ответчик должен был ежеквартально менять коды всех банкоматов Райффайзенбанка. А после увольнения инкассатора, знающего текущий код конкретного банкомата, незамедлительно сменить его на этом устройстве. Ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязанностей «стало причиной хищения застрахованного имущества», отметил представитель страховой компании в суде.

Суды двух арбитражных инстанций приняли во внимание приговор Константину Хлобыстову. «Приговором установлено, что действия, повлекшие у страхователя убытки, совершены подсудимым, а не банком, опровергать указанные обстоятельства, а также приводить доводы о наличии вины на стороне банка истец не вправе. Иное будет противоречить преюдициальной силе ранее принятого судебного акта»,— решили арбитражные суды.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов полагает, что суды «последовательно пришли к выводу об отсутствии доказательств вины Сбера в произошедшем хищении». «Истец вправе обратиться в суд с самостоятельным иском к Хлобыстову. При этом нужно учитывать, что в отношении него уже возбуждено исполнительное производство по взысканию ущерба в пользу Райффайзенбанка. Учитывая значительную сумму требований и то, что должник находится в местах лишения свободы, фактическое исполнение решения может быть затруднительным»,— отмечает эксперт.

Булат Баширов