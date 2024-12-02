Ярославская область получит рекордную сумму на развитие села

Ярославская область в 2025 году получит 1,2 млрд руб. благодаря федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

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Фото: Правительство Ярославской области Эскиз ФОКа в Новом Некоузе

Фото: Правительство Ярославской области

«На реализацию 23 проектов регион получит 1,2 млрд рублей. Это рекордная сумма, которую нам удалось привлечь в область по этой программе»,— подчеркнул глава региона.

На следующий год в проект попали пять районов: Переславль-Залесский, Гаврилов-Ямский, Ростовский, Некоузский и Пошехонский. В частности, в Переславле планируется ремонт детско-юношеской спортивной школы и основной школы №3, в Некоузе построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, в Гаврилов-Яме запланировано строительство центра единоборств, в Ростове — центра культурного развития и ФОКа. Также в составе работ по проекту организация бесплатного интернета в общественных пространствах, ремонт сетей и так далее.

«В рамках федеральной программы по комплексному развитию сел и небольших населенных пунктов мы также делаем дороги, благоустраиваем общественные пространства, строим жилые дома для работников сельского хозяйства»,— уточнил первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков.

Также в следующем году продолжится реализация ранее начатых проектов. Сейчас в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий в регионе под контролем профильных структур правительства области реализуются 20 крупных социально значимых объектов на сумму 1,4 млрд рублей.

Антон Голицын