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В Ростовской области до конца года построят шесть школ

До конца текущего года в Ростовской области планируют завершить строительство шести новых школ. Как сообщает пресс-служба правительства региона, образовательные учреждения обеспечат 4,5 тыс. учебных мест.

Две школы — в Егорлыкском и Цимлянском районах — уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Их суммарная вместимость составляет 298 мест.

Строительство еще четырех общеобразовательных учреждений планируется завершить в Батайске, Азове и в микрорайоне Темерник донской столицы.

Всего в донском регионе ведется строительство 11 школ. В 2025 году построят пять учебных заведений общей вместимостью почти 4,3 тыс. мест.

Анастасия Казуков

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