Уровень радиации на Дону не изменился после полного запуска Ростовской АЭС

Специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали уровень гамма-излучения вблизи Ростовской АЭС — 0,11-0,17 мкЗв/ч или 12,7-19,6 мкР/ч. Это, по словам экспертов, не превышает естественного радиационного фона. Таким образом, после полного возобновления работы первого энергоблока Ростовской АЭС уровень радиации в регионе остался на прежнем уровне

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По Южному федеральному округу не зарегистрировано аварийных ситуаций или загрязнения окружающей среды. Уровень радиации в ЮФО составил 0,08-0,17 мкЗв/ч, при том, что безопасной для человека является доза до 0,5 мкЗв/ч.

Дмитрий Ковалевский