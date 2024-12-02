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Новым руководителем ГИБДД Волгоградской области стал Эдуард Загоруйко

У ГИБДД Волгоградской области появился новый начальник в лице Эдуарда Загоруйко. Приказ о назначении подписал 28 ноября министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Господин Загоруйко является уроженцем Северной Осетии, у него есть высшее образование. Подполковник полиции 1971 года рождения приступил к службе в органах внутренних дел в 1993 году в должности милиционера отдельного полка ППСМ при МВД СССР.

В свое время Эдуард Загоруйко работал в Управлении государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Саратовской области. За отличную службу он удостоился ведомственных наград.

В минувшем месяце из Саратова на пост замначальника ГУ МВД России по Волгоградской области перевели Юлию Рыжкову. Указ об этом 6 ноября подписал глава российского государства Владимир Путин.

Павел Фролов

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