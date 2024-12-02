В Москве начали выдавать письма патриарха Кирилла беременным женщинам

В Москве начали выдавать первые письма патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка. Руководитель и организатор акции «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина рассказала, что глава РПЦ в письме благословляет женщину и ее ребенка и желает им «доброго здоровья, душевного мира и многих милостей от Христа».

«Сегодня первые письма получили женщины на приеме у гинеколога в церковной больнице святителя Алексия в Москве. Эти письма поддержат женщин в очень уязвимый момент — в начале беременности»,— рассказала «РИА Новости» госпожа Москвитина.

19 октября сообщалось, что письма патриарха будут выдавать в женских консультациях в 16 регионах России: Республике Коми, Карелии, Мордовии, Камчатском и Забайкальском краях, Архангельской, Кемеровской, Тамбовской, Магаданской, Самарской, Тверской, Новгородской, Пензенской областях и в Удмуртии. В Москве проект реализуется только в церковной больнице Святителя Алексия.

Проект «Здравствуй, мама!» запустил фонд «Женщины за жизнь» в Мордовии в 2022 году. Целью называлась профилактика абортов в России, для этого, в частности, врачей обучают новому регламенту общения с беременными с учетом «стоп-слов, не рекомендуемых для произношения». По данным правительства республики, за год реализации проекта число абортов снизилось на 42%.

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