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Саратовский губернатор освободил регионального министра образования от должности

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утвердил кадровые изменения в региональном правительстве на текущий месяц. Согласно постановлению, кресло заместителя председателя правительства по-прежнему остается за экс-министром образования и науки Саратовской области Михаилом Орловым. К своим обязанностям господин Орлов приступит во вторник, 3 декабря, передает Telegram-канал «Пул Z 64».

Напомним, ранее Михаил Орлов совмещал должности зампреда регионального правительства и министра образования. Однако 12 ноября текущего года данный совмещенный пост был упразднен. Кандидатуру чиновника на пост зампреда правительства поддержали депутаты на заседании областной думы 27 ноября.

Господин Орлов работал в должности ио. министра образования с апреля 2021 года, в ноябре выполнял свои обязанности уже без данной приставки. В апреле 2022 был назначен на пост зампреда правительства Саратовской области.

Нина Шевченко

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