Сати Спивакова выбрала украшения Posie

По традиции церемония вручения национальной оперной премии «Онегин» проходит на сцене Мариинского театра, а ее ведущей является Сати Спивакова. На этот раз актриса и телеведущая дополнила свой вечерний образ бриллиантовыми украшениями Posie из белого золота. Российский ювелирный бренд был основан чуть больше года назад под крылом алмазодобывающей компании АЛРОСА. К черному платью Спивакова выбрала серьги и кольцо из коллекции «Коронация», а к смокингу с белой юбкой — кольцо, серьги и броши из коллекции «Опера» и кольцо «Коронация».

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