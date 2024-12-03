Сати Спивакова выбрала украшения Posie
По традиции церемония вручения национальной оперной премии «Онегин» проходит на сцене Мариинского театра, а ее ведущей является Сати Спивакова. На этот раз актриса и телеведущая дополнила свой вечерний образ бриллиантовыми украшениями Posie из белого золота. Российский ювелирный бренд был основан чуть больше года назад под крылом алмазодобывающей компании АЛРОСА. К черному платью Спивакова выбрала серьги и кольцо из коллекции «Коронация», а к смокингу с белой юбкой — кольцо, серьги и броши из коллекции «Опера» и кольцо «Коронация».
1 / 4