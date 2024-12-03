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Коммерсантъ FM
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Сати Спивакова выбрала украшения Posie

По традиции церемония вручения национальной оперной премии «Онегин» проходит на сцене Мариинского театра, а ее ведущей является Сати Спивакова. На этот раз актриса и телеведущая дополнила свой вечерний образ бриллиантовыми украшениями Posie из белого золота. Российский ювелирный бренд был основан чуть больше года назад под крылом алмазодобывающей компании АЛРОСА. К черному платью Спивакова выбрала серьги и кольцо из коллекции «Коронация», а к смокингу с белой юбкой — кольцо, серьги и броши из коллекции «Опера» и кольцо «Коронация».

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Сати Спивакова выбрала украшения Posie

Сати Спивакова выбрала украшения Posie

Сати Спивакова выбрала украшения Posie

Сати Спивакова выбрала украшения Posie

Сати Спивакова выбрала украшения Posie

Сати Спивакова выбрала украшения Posie

Сати Спивакова выбрала украшения Posie

Сати Спивакова выбрала украшения Posie

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Сати Спивакова выбрала украшения Posie

Сати Спивакова выбрала украшения Posie

Сати Спивакова выбрала украшения Posie

Сати Спивакова выбрала украшения Posie

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