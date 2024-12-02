Полиция разбирается в обстоятельствах массовой драки детей в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске полицейскими проводится проверка по факту массовой драки подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили сегодня в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в мессенджерах и социальных сетях появилось видео драки на улице Суворова, в которой, предположительно, участвовали около двадцати подростков, среди которых были и девушки. Некоторые из них снимали драку на телефоны.

В полиции сообщили, что информация об инциденте поступила к ним сразу же, 30 ноября.

«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, установили и опросили очевидцев произошедшего и провели другие оперативные мероприятия»,— заявили правоохранители.

Алексей Алексеев