Abbe и Black Swan представили свое специальное меню

Московский паб Black Swan и эль в бельгийском стиле Abbe представили специальное меню. Коллаборация строится вокруг аббатского хлеба, приготовленного на основе эля. Его рецептурой занималась пекарня Masa Madre. Помимо аббатского хлеба, в специальный сет вошли два вида тартинов — с копченым лососем и пастрами. Каждый из сетов сопровождается одним из видов эля — светлым или темным. Попробовать авторское меню можно в пабе Black Swan до 4 декабря.

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