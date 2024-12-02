Из Ростова в Черкесск запустят поезд в Новогодние праздники

Поезд «Лыжная стрела» будет курсировать между Ростовом и Черкесском с 29 декабря по 7 января (за исключением 1 января). Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Маршрут будет пролегать через Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Батайск, Кущевка, Тихорецкая, Кавказская, Гулькевичи, Армавир-Ростовский, Невинномысская.

Время следования с вокзала Ростов-Пригородный до вокзала в Черкесске составит около шести с половиной часов.

Ева Китаева