В Челябинске экс-начальницу миграционного отдела оставили под арестом

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление первой инстанции о продлении меры пресечения бывшей начальнице отдела по вопросам миграции МВД России по Сосновскому району Галине Земсковой. Обвиняемая в получении взяток пробудет под домашним арестом как минимум до 10 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты просили отменить постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска и вместо домашнего ареста избрать в отношении госпожи Земсковой меру пресечения в виде запрета определенных действий, подписки о невыезде и надлежащем поведении. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Галину Земскову задержали в апреле 2024 года вместе с ее подчиненным Артемом Мызгиным. По предварительным данным, сотрудники отдела за взятки помогали иностранным гражданам получить документы на право пребывания в России.

Виталина Ярховска