На М-5 в Самарской области «Нива» наехала на препятствие, есть пострадавшие

Серьезное ДТП произошло сегодня, 2 декабря, на 1117 км трассы М-5 в Сергиевском районе. Об этом сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Информация об аварии поступила на пульт оперативных служб в 14:11 (MSK+1). На место прибыли автомобиль первой помощи пожарно-спасательной части № 109, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. Было установлено, что автомобиль «Нива» наехал на препятствие.

Участники дорожно-транспортного происшествия были госпитализированы в Сергиевскую центральную районную больницу. Пожарные произвели аварийно-спасательные работы — отключили систему электропитания автомобиля.

В причинах ДТП разбираются полицейские.

Алексей Алексеев