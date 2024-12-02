Вдохновляющие истории, обмен опытом и разбор кейсов: что еще будет на «Бизнес-фесте» от Сбера в Екатеринбурге

5 декабря в Екатеринбурге состоится «Бизнес-Фест» от Сбера. Организаторы в этом году подготовили несколько тематических площадок, чтобы каждый гость фестиваля смог послушать вдохновляющие истории от топовых спикеров и в неформальной обстановке обсудить с признанными мастерами своего дела все вопросы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

Хедлайнеры площадки «Культурный центр» поделятся с гостями своими историями, опытом в продвижении брендов и полезными лайфхаками. Например, Гузель Санжапова расскажет о том, как в деревне ей удалось открыть производство меда и варенья под брендом «Малый Турыш», а также как проведение фестиваля «Посреди нигде» позволило создать на карте Свердловской области новую точку притяжения туристов. Павел Курьянов (Пашу), которого все знают, как сооснователя и генерального директора музыкального лейбла Black Star, поделится опытом, как построить системный бизнес и создать эффективную команду. А те предприниматели, которые планируют масштабировать свой бизнес, узнают о стратегии роста от сооснователя FitnesSHOCK Сергея Кофейникова.

Также гости фестиваля смогут услышать выступление Надежды Божковой, директора по маркетингу VIVA LA VIKA & (((CHOUX))), Анны Ковалевой, автора подкаста «Ковалева слушает», Марии Командной, основательницы бренда SUPERBANKA и других спикеров.

На площадке «Деловая среда» предприниматели узнают, как вести бизнес в период высокой ключевой ставки, какое значение имеет бренд компании в эпоху экономики эмоций, как учиться на своих ошибках. Главные спикеры и эксперты этой площадки — Виктория Шиманская, доктор психологии, основатель цифрового университета Skillfolio и Кира Долгова, основатель сети Laser Love. Кроме того, спикеры разберут с гостями бизнес-кейсы, укажут на слабые места и дадут обратную связь. Также в программе — качественный нетворкинг и обмен опытом, интерактивные зоны с большим количеством активностей. Участники фестиваля смогут найти на мероприятии инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.

«Бизнес-Фест» от Сбера состоится 5 декабря на площадке МТС Live Холл, сбор гостей – с 10.00. Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации по ссылке. Вечером гостей «Бизнес-Феста» будет ждать выступление группы Burito.

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