В Аксае проведут проверку начислений жителям многоэтажки за услуги ЖКХ

В Аксае проведут проверку корректности начислений за коммунальные услуги жителям многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области.

Поводом для проведения аудита послужило обращение жильцов дома №72В на ул. Платова. Граждане были не согласны с начислениями за отопление и недовольны работой управляющей компании ЖКХ «Аксай».

В результате проверки были выявлены нарушения в содержании общедомового имущества – трещины на внутренних стенах, осыпание облицовочного слоя кирпичной кладки, граффити и посторонние предметы в местах общего пользования, а также ненадлежащее состояние ливневки на крыше и нестабильная работа лифта. Выявленные недостатки было рекомендовано устранить.

Ева Китаева