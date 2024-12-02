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В Аксае проведут проверку начислений жителям многоэтажки за услуги ЖКХ

В Аксае проведут проверку корректности начислений за коммунальные услуги жителям многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области.

Поводом для проведения аудита послужило обращение жильцов дома №72В на ул. Платова. Граждане были не согласны с начислениями за отопление и недовольны работой управляющей компании ЖКХ «Аксай».

В результате проверки были выявлены нарушения в содержании общедомового имущества – трещины на внутренних стенах, осыпание облицовочного слоя кирпичной кладки, граффити и посторонние предметы в местах общего пользования, а также ненадлежащее состояние ливневки на крыше и нестабильная работа лифта. Выявленные недостатки было рекомендовано устранить.

Ева Китаева

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