250 лет на «Синтезе»: династия сотрудников курганского завода представлена на фотовыставке, приуроченной к Году семьи в России

Завод «Синтез» (входит в фармацевтическую компанию «Биннофарм Групп») стал партнером проекта Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова в рамках Года семьи в России. Сотрудники курганской площадки приняли участие в семейной фотовыставке «Семья в объективе», презентация которой прошла 28 ноября в зрительном зале библиотеки. На выставке посетители могли рассмотреть снимки из семейных архивов читателей, друзей и партнеров библиотеки.



Династия Мушкетовых-Лисецких стала одним из героев выставки. Общий стаж работы на предприятии всех членов семьи составляет более 250 лет. В 1972 году после окончания Ленинградского химико-фармацевтического института по специальности «Инженер-химик-технолог» Лариса Ивановна Мушкетова приехала по распределению в Курган. Новоиспеченный специалист по производству биологически активных препаратов устроилась на «Синтез» начальником смены четвертого цеха. Валерий Иванович Мушкетов приехал вслед за женой и тоже начал работать на заводе сначала наладчиком, а потом мастером 32 цеха, где трудился до самой пенсии. За многолетнюю работу получил почётную грамоту Минпромэнерго.

А в 1993 году на производственную площадку «Синтез» пришел работать сын Мушкетовых - Александр, в 1999 – дочь Наталия, которая встретила на предприятии своего будущего мужа Андрея Лисетцких. И одна династия переплелась с другой. Наталия Валерьевна уже 21 год работает ведущим специалистом по кадрам, Андрей Николаевич 22 года слесарем-ремонтником в шестом цехе, а его сестра Марина Николаевна до сих пор занимает позицию ведущего инженера, их родители также работали на заводе «Синтез».

Директор по персоналу производственной площадки «Синтез» Марина Лутц:

«Синтез» обеспечивает комфортные условия труда, и многие сотрудники работают на предприятии десятилетиями, образуют семьи, а дети и внуки приходят работать к нам. Такие семьи, как династия Мушкетовых-Лисецких, подтверждают приверженность сотрудников нашему производству. Их отличает профессионализм и особый подход к делу. Мы гордимся заводскими династиями и благодарим коллег за многолетний труд и преданность родному предприятию! «Биннофарм Групп», в которую входит завод «Синтез» является работодателем выбора в каждом из регионов присутствия».

В этом году предприятие отметило свое 66-летие. На данный момент производственная площадка «Синтез» насчитывает около 20 династий, которые включают в себя три и более поколений. Именно люди создают историю предприятия, образуя профессиональные династии, крупнейшей производственной площадки России.

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