Магнитогорск вошел в ТОП-30 городов России с высоким качеством жизни

Магнитогорск впервые вошёл в ТОП-30 Индекса качества жизни от Финансового университета при Правительстве РФ, поднявшись сразу на 12 позиций по сравнению с рейтингом 2023 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Оценка уровня жизни в городах с населением более 250 тыс. человек проводится с 2014 года. Она основана на опросах горожан и объективной статистике состояния экологии и дорог, качества медицины и социальной инфраструктуры, условий для ведения бизнеса и занятий спортом, уровня зарплат и доступности жилья, а также ещё более десятка показателей.

Участниками рейтинга в этом году стали 69 городов. Магнитогорск занял 29-е место, войдя в группу «достаточно высокое качество жизни». Внутри Индекса Магнитка попала в ТОП-10 городов с позитивной оценкой состояния дорожного хозяйства, работы общественного транспорта и условий ведения бизнеса.

Магнитогорский металлургический комбинат активно поддерживает усилия администрации города по развитию городского пространства. Важнейшая задача ММК как градообразующего предприятия – обеспечивать для работников и их семей высокое качество жизни, содействовать социально-экономическому развитию города. В числе основных направлений социальных инвестиций ММК и её акционера – поддержка здравоохранения и образования, науки и искусства, развитие спортивных объектов и рекреационной инфраструктуры. Особое внимание компания уделяет снижению техногенной нагрузки на окружающую среду, поддержку молодежи, пенсионеров и людей с особенностями здоровья.

ПАО «ММК»