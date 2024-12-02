Прокуратура Сатки проверит данные о росте стоимости проезда до 60 рублей

На личном приеме прокурора Челябинской области Игоря Донгаузера в Сатке жители пригородного поселка Черная речка (входит в Саткинский городской округ) пожаловались на повышение стоимости проезда по маршруту «Западный микрорайон — Черная речка» до 60 руб. Местному надзорному ведомству поручено провести проверку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Жители поселка Черная речка просят уменьшить стоимость билетов, восстановить действие транспортных карт, вернуть льготы для студентов, школьников и пенсионеров и увеличить количество автобусов на маршруте из-за большого спроса.

Виталина Ярховска